Že sedem tekem brez zmage in pred novo težko nalogo

Hokejisti moštva Chicago Blackhawks so trenutno v krizi, izgubili so že sedem zaporednih tekem, v tej sezoni so doživeli že 15. porazov in zasedajo predzadnje, petnajsto mesto na lestvici zahodne konference. V noči na četrtek se bodo na domačem ledu pomerili z močnim Edmontonom.