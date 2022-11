Kopitar s Kralji pred zahtevnim izzivom

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V noči na sredo bo v ligi NHL na sporedu devet tekem. Med drugim bo na delu tudi Anže Kopitar, ki bo z Los Angeles Kings gostil drugouvrščeno ekipo zahoda Seattle Kraken. Kralji so na 24 tekmah te sezone zmagali dvanajstkrat in imajo prav toliko porazov. S skupno 27 točkami so s četrtega mesta zahodne konference zdrsnili na peto.