Pingvini so leteli, nato pa se je zgodil Toronto

Čeprav so pingvini neleteče ptice, to ne velja za posebno pittsburško vrsto profesionalnih hokejistov v severnoameriški ligi NHL. Ti so v zadnjem času leteli, zmagali so pet tekem zapored in se povzpeli v zgornji del lestvice vzhodne konference. A zdaj so njihov niz ustavili Toronto Maple Leafs (4:1).

Mitch Marner je vsaj dosegel točko že na 16. zaporedni tekmi. Dal je en gol (njegov šesti v sezoni) in še za enega podal in Toronto je s 4:1 premagal Pittsburgh. "Marner nas vodi. Je v izjemni formi. On dela razliko," je njegovo vlogo izpostavil trener Maple Leafsov Sheldon Keefe. Za Toronto je to tretja zaporedna zmaga in deveta na zadnjih 13 tekmah. Novembra v gosteh niso izgubili. Imajo 31 točk in so zdaj tretja ekipa vzhodne konference. Pittsburgh je ostal pri 25 točkah in na Vzhodu zaseda osmo mesto.

Poraz je doživelo vodilno moštvo zahodne konference Vegas. Vancouver jih je premagal z visokim izidom 5:1. Za Canucke je to šele osma zmaga, Golden Knights tako ostajajo pri 16. Z golom in dvema asistencama je izstopal JT MIller.

Los Angeles Kings našega asa Anžeta Kopitarja so v soboto zjutraj z zmago nad San Jose Sharks (5:2) prekinili tri tekme trajajoč črn niz, na lestvici zahodne konference pa so na visokem četrtem mestu. Naslenja tekma Kralje čaka v ponedeljek zjutraj po našem času, ko bodo v domači Crypto.com Areni pričakali moštvo Ottawa Senators.

Liga NHL, 26. november: New York Rangers : Edmonton Oilers 3:4

Carolina Hurricanes : Calgary Flames 3:2

Florida Panthers : St. Louis Blues 4:5 (po podaljšku)

New Jersey Devils : Washington Capitals 5:1

Pittsburgh Penguins : Toronto Maple Leafs 1:4

New York Islanders : Philadelphia Flyers 5:2

Colorado Avalanche : Dallas Stars 4:1

Vegas Golden Knights : Vancouver Canucks 1:5

Lestvica: