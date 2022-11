Kopitar proti eni od najskromnejših ekip lige

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V noči na ponedeljek bo v ligi NHL na sporedu pet tekem. Med drugim bodo znova na delu Los Angeles Kings z Anžetom Kopitarjem, ki bodo doma gostili Ottawa Senators, ti so šele na 15. mestu vzhodne konference. Kings so nazadnje gostovali pri San Jose Sharks in slavili visoko zmago s 5:2.