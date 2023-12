Kopitar še zadnjič letos

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Anžeta Kopitarja in LA Kings čaka še zadnja tekma v tem koledarskem letu. Foto: Reuters

Hokejisti Los Angeles Kings, kjer od leta 2006 igra Hrušičan Anže Kopitar, bodo zadnji dan v tem letu doma gostili Edmonton. Kralji so na zadnji tekmi z 2:3 klonili proti Vegasu, pred tem pa so zabeležili dve zmagi.

Zasedba iz Kalifornije je s 44 točkami na visokem petem mestu v zahodni konferenci. Pred njo so le Vancouver Canucks in Vegas Golden Knights, ki so zbrali po 49 točk. Colorado Avalanche imajo 47, Dallas Stars pa točko manj.

Liga NHL, 30. december

Lestvica