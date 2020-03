Komu derbi večera na Floridi?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Deset obračunov prinaša torek v ligi NHL. Derbi večera bo v Tampi na Floridi, kjer se bodo gostitelji, ki zasedajo drugo mesto vzhodne konference, udarili z vodilnim moštvom tekmovanja Boston Bruins. Prvaki iz St. Louisa gostujejo pri New York Rangers.

Liga NHL, 3. marec

New York Islanders - Montreal Canadiens

New York Rangers - St. Louis Blues

Pittsburgh Penguins - Ottawa Senators

Tampa Bay Lightning - Boston Bruins

Minnesota Wild - Nashville Predators

Winnipeg Jets - Buffalo Sabres

Chicago Blackhawks - Anaheim Ducks

Dallas Stars - Edmonton Oilers

Vegas Golden Knights - New Jersey Devils

San Jose Sharks - Toronto Maple Leafs

