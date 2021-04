Calgary Flames v Edmonton, kjer ga čakata najboljša strelca lige

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V hokejski ligi NHL Calgary Flames ponoči gostujejo v Edmontonu pri Oiler, kjer tudi v tej sezoni blestita kanadski zvezdnik Connor McDavid (84 točk) in nemški as Leon Draisaitl (67), prvi in drugi strelec lige. Calgary še upa, da bo ujel četrto mesto na lestvici severne skupine, ki še pelje v končnico, a za Montrealom zaostaja šest točk. Ponoči bo odigranih še devet tekem.