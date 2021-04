Kralji znova nad Anaheim. Kako se bo ob debiju znašel Byfield?

Anže Kopitar in njegovi Los Angeles Kings se bodo ponoči v ligi NHL spopadli z mestnimi tekmeci Anaheim Ducks. To bo šesta tekma teh tekmecev v tej sezoni, LA pa je do zdaj Račke premagal trikrat. Na zadnjih treh tekmah med Kings in Ducks so hokejisti Anaheima LA-ju zabili vsega tri gole, Kopitarjevi pa so jih dosegli 13. Moštvi sta se zadnjič srečali v ponedeljek, ko so Kralji zmagali s 4:1. Slovenski as je ob zmagi podal in vknjižil 996. točko v karieri NHL, od veličastnega mejnika ga ločijo le še štiri. Prvič bo za ekipo iz mesta angelov v NHL zaigral centralni napadalec Quinton Byfield, številka dva zadnjega NHL nabora.