Kraljem derbi začelja, hud "zahodni" boj za zadnjo vstopnico

Hokejisti Los Angeles Kings so na obračunu zadnjih moštev zahodne divizije s 4:1 premagali Anaheim Ducks. Slovenski hokejski as je k zmagi, ob kateri so Kralji dva zadetka dosegli v zadnji minuti v prazen gol, prispeval podajo za vodstvo z 1:0. Deset tekem pred koncem rednega dela so od končnice, za katero je v zahodni skupini na voljo le še ena vstopnica, oddaljeni šest točk.

Obračun v Staples Centru se je začel po željah domačih. Sean Walker je v 6. minuti priskrbel vodstvo, ob katerem je s podajo sodeloval tudi kapetan Kraljev Anže Kopitar. Gorenjec je po novi asistenci pri 996 točkah lige NHL, okrogli mejnik je vse bližje. Sredi prve tretjine je udaril še en branilec LA Kings, na 2:0 je zvišal Mikey Anderson.

Kalifornijski gostje so v začetku drugega dela znižali, Jonathana Quicka je ugnal Jamie Drysdale, na koncu edini strelec Anaheima. Rezultat (2:1) je vztrajal vse do 59. minute, ko je Anaheim poskušal brez vratarja, a se mu načrti niso izšli. Njihove upe na preobrat je z zadetkom v prazen gol pokopal Dustin Brown. A to še ni bil končni rezultat, pol minute pred iztekom igralnega časa je za še drugi gol v nebranjeno mrežo in zmago 4:1 poskrbel Trevor Moore.

Kopitar je na ledu preživel slabih 20 minut, dobil 72 odstotkov sodniških metov, v statistiko dodal podajo, en strel na gol in en nalet.

Držijo se predzadnjega mesta Kralji so na predzadnjem mestu zahodne skupine, od končnice so deset tekem pred koncem oddaljeni šest točk. Foto: Guliverimage

Kralji so deset tekem pred koncem rednega dela na predzadnjem mestu zahodne divizije. Od končnice so oddaljeni šest točk. Na voljo pa je le še ena vstopnica, preostale tri so si že zagotovili Vegas, Colorado in Minnesota.

Zadnje mesto (četrto), ki zagotavlja izločilne boje, drži St. Louis, ki je tokrat s 4:1 ugnal drugo moštvo skupine Colorado Avalanche. Na vrhu so člani Vegas Golden Knights.

Točko pred njimi so člani San Jose Sharks, ki so v ponedeljek končali osem tekem dolg niz porazov, s 6:4 so premagali peto Arizono (pet točk več od Kraljev). San Jose ima dve tekmi, Arizona pa tri več od Kingsov.

Poraza vodilnih centralne skupine

V centralni diviziji sta ekipi z vrha lestvice doživeli poraza. Vodilni Carolina Hurricanes so po podaljšku izgubili s petim Dallas Stars, ki mu je pomembno zmago v boju za končnico priboril Jamie Benn. Drugo moštvo Florida Panthers pa je z 1:4 izgubilo s četrtim Nashville Predators, ki kot zadnje drži vstopnico za nadaljevanje sezone.

Nov odličen večer Connorja McDavida. Foto: Guliverimage

Odličen večer McDavida

Najvišjo zmago večera so dosegli hokejisti Edmonton Oilers. S 6:1 do odpravili Winnipeg Jets in ga zrinili z drugega mesta. S tretjim hat-trickom sezone in asistenco je blestel kapetan Connor McDavid. To je bila njegova že 81 točka na 46. tekmi te sezone (28 zadetkov, 53 asistenc), drugi Leon Draisaitl jih je zbral 66.

Do pomembnih točk so prišli člani Montreal Canadiens, ki so z 2:1 strli odpor soseda na lestvici Calgaryja. Z istim rezultatom je zadnja Ottawa premagala Vancouver.

Liga NHL, 26. april Los Angeles Kings : Anaheim Ducks 4:1

(Anže Kopitar je igral slabih 20 minut, podal za 1:0, Calgary Flames : Montreal Canadiens 1:2 Ottawa Senators : Vancouvers Canucks 2:1 St. Louis Blues : Colorado Avalanche 4:1 Dallas Stars : Carolina Hurricanes 4:3* (podaljšek) Nashville Predators : Florida Panthers 4:1 Winnipeg Jets : Edmonton Oilers 1:6 San Jose Sharks : Arizona Coyotes 6:4