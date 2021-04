New Jersey in Columbus prekinila neslavna niza #video

Hokejisti New Jerseyja so na domačem ledu ugnali Philadelphio.

Foto: Reuters

V noči na sredo je bilo v ligi NHL odigranih osem tekem. Hokejisti New Jersey Devils so prekinili niz desetih zaporednih porazov in doma ugnali Philadelphio, po dolgem času pa je zmagal tudi Columbus. Blue Jackets so po izvajanju kazenskih strelov doma odpravili Detroit ter prekinili niz devetih porazov. Los Angeles Kings z Anžetom Kopitarjem so počivali. V noči na četrtek bodo gostili Anaheim.