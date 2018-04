Washington vrnil milo za drago prvaku

LIGA NHL, KONČNICA, KONFERENČNI POLFINALE, 29. APRIL

Hokejisti Washingtona so vknjižili dragoceno zmago. Na domačem ledu so premagali Pittsburgh s 3:1 in serijo konferenčnega polfinala na vzhodu izenačili na 1:1. Pingvini so že po 22 minutah zaostajali z 0:3, do konca srečanja pa dosegli le častni gol. Na vratih gostiteljev je blestel Braden Holtby, ki je vpisal tudi podajo za drugi gol. Zdaj se serija seli k prvakom v Pittsburgh.