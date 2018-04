Anže Kopitar nominiran za spominski pokal Hart

Spominski pokal Hart prejme igralec, ki je bil v rednem delu sezone najbolj koristen za svojo ekipo. V obrazložitvi nominacije za Kopitarja piše, da je v rednem delu letošnje sezone skoraj potrojil število golov in podvojil število točk iz sezone 2016/17, in sicer z 12 golov in 40 podaj na 35 golov in 57 podaj v 82 odigranih tekmah. S tem je svojo ekipo pripeljal do sedmega nastopa v končnici NHL v zadnjih devetih sezonah.

Hrušičan je redni del sezono končal s skupnim izkupičkom 92 točk. Kopitar je postal prvi igralec kraljev, ki je presegel mejnik 90 točk, odkar je to v sezoni 1993/94 uspelo Waynu Gretzkemu s 130 točkami.

Hrušičan se poteguje za svojo četrto posebno nagrado

Kopitar se tako poteguje za svojo že četrto posebno nagrado lige potem, ko je za sezono 2015/16 dobil pokal Selke, ki gre napadalcu, ki se je najbolj odlikoval z igro v obrambi in pokal Lady Byng za najbolj športno igro.

Kopitar se za spominski pokal Hart, ki ga podeljujejo od leta 1960 v spomin na trenerja Montreal Canadiens Cecila Harta, poteguje skupaj z levim krilom New Jersey Devils Taylorem Hallom in napadalnim centrom Colorado Avalanche Nathanom MacKinnonom.

Pokal Hart so prvič podelili že leta 1924, vendar se je leta 1960 preselil v dvorano slavnih NHL in od takrat naprej se podeljuje nov spominski pokal Hart.

Za pokal Selke sta v igri še napadalec Boston Bruins Patrice Bergeron in Philadelphia Flyers Sean Couturier. Nagrade NHL bodo slovesno podeljene na koncu končnice NHL 20. aprila v Las Vegasu, natančneje v hotelu in igralnici Hard Rock.

Najboljši slovenski hokejist Kopitar je sicer že končal klubsko sezono. Njegovi kralji so v končnici lige izpadli po gladkem skupnem porazu proti Las Vegasu z 0:4 že v prvem krogu.