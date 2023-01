Brez počitka za Kopitarja in Kralje, gostujejo pri podprvakih

V soboto zjutraj so Los Angeles Kings in njihov kapetan Anže Kopitar po zmagi nad Florida Panthers (4:3) skočili povsem na vrh pacifiške divizije v ligi NHL, v noči na nedeljo pa jih čaka že nova zahtevna preizkušnja na Floridi. Pomerili se bodo z aktualnimi podprvaki lige, moštvom Tampa Bay Lightning.

Tampa, ki je po dveh zaporednih osvojitvah Stanleyjevega pokala v lanskem finalu lige NHL z 2:4 priznala premoč Coloradu, je trenutno na petem mestu vzhodne konference, na zadnji tekmi pa je s 3:2 premagala najboljšo ekipo lige, Boston Bruins. LA Kings so v naletu, dobili so zadnje tri tekme, nazadnje so s 4:3 premagali Florida Panthers.

Kralji so pri 28 zmagah in 23 porazih, tudi s Tampo so se v tej sezoni že srečali in jo 26. oktobra lani na domačem ledu premagali s 4:2.

