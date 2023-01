Lahko niz Bostončanov ustavijo podprvaki?

Z naskokom najboljša ekipa lige NHL Boston Burins v noči na petek gostuje pri aktualnih podprvakih Tampa Bay Lightning. Bruins so dobili zadnjih šest tekem, skupno pa imajo v tej sezoni na računu že 38 zmag in so z 80 točkami trdno na vrhu vzhodne konference.

Statistika ni na strani gostiteljev, dve od svojih 28 zmag sezone so Bostončani namreč dosegli prav proti Tampi, s katero so se dvakrat pomerili lanskega novembra in zmagali s 5:3 v gosteh ter s 3:1 doma. Strele so trenutno na petem mestu lestvice Vzhoda.

LA Kings Anžeta Kopitarja naslednja tekma čaka v soboto zjutraj po slovenskem času, ko se bodo pomerili s Florida Panthers.

Pittsburgh Penguins, nesojena ekipa našega hokejista Jana Drozga, gostujejo v Washingtonu pri Aleksandru Ovečkinu.

Liga NHL, 26. januar:

Lestvica:

Preberite še: