Kdo je najboljši na pacifiškem severozahodu?

V ligi NHL v noči na četrtek igrata ameriško-kanadska soseda in tekmeca s pacifiškega severozahoda, Seattle Kraken in Vancouver Canucks. Ko so se pomerili nazadnje, je bilo zelo zanimivo, saj smo videli kar devet golov. S 5:4 so zmagali Canucks. Anže Kopitar naslednjo tekmo igra v soboto zjutraj.