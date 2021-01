Kopitar in Kralji še četrtič ta mesec z Minnesoto

Kralji so namreč po podaljških izgubili prvi dve tekmi z "divjaki" 15, in 17. januarja, a so zdaj hokejisti LA-ja v naletu, zadnji dve tekmi so dobili, v sredo zjutraj po našem času so z 2:1 premagali prav Minnesoto. To je bila tretja zmaga LA-ja v sezoni.

Tudi sicer bo noč v ligi NHL izredno pestra, na sporedu je namreč kar 14 tekem.

Liga NHL, 29. januar: 1:00, Boston Bruins - Pittsburgh Penguins 1:00, Buffalo Sabres - New York Rangers 1:00, Carolina Hurricanes - Tampa Bay Lightning 1:00, Columbus Blue Jackets - Florida Panthers 1:00, Montreal Canadiens - Calgary Flames 1:00, New Jersey Devils - Philadelphia Flyers 1:00, Washington Capitals - New York Islanders 2:00, Minnesota Wild - Los Angeles Kings 2:30, Dallas Stars - Detroit Red Wings 3:00, Arizona Coyotes - Anaheim Ducks 3:00, Colorado Avalanche - San Jose Sharks 3:00, Vegas Golden Knights - St. Louis Blues 4:00, Edmonton Oilers - Toronto Maple Leafs 4:00, Vancouver Canucks - Ottawa Senators

Lestvice (zmaga, poraz, podaljšek/KS, razmerje dani/prejeti zadetki, točke) - skupina Honda West:

1. Vegas 5 1 1 23:17 11

2. St Louis 4 2 1 22:27 9

3. Colorado 4 3 0 25:18 8

4. Los Angeles 3 2 2 22:21 8

5. Anaheim 3 2 2 12:14 8

6. Minnesota 4 3 0 19:17 8

7. San Jose 3 4 0 22:28 6

8. Arizona 2 4 1 17:20 5 - skupina MassMutual East

1. Washington 4 0 3 25:23 11

2. Boston 4 1 1 18:12 9

3. Philadelphia 4 2 1 25:25 9

4. Pittsburgh 4 2 1 23:26 9

5. New Jersey 3 2 1 14:16 7

6. Buffalo 3 3 1 21:21 7

7. NY Islanders 3 3 0 11:11 6

8. NY Rangers 1 4 1 15:18 3 - skupina Scotia North

1. Toronto 6 2 0 26:22 12

2. Montreal 4 0 2 29:18 10

3. Winnipeg 5 2 0 28:21 10

4. Vancouver 4 5 0 32:35 8

5. Edmonton 3 5 0 23:29 6

6. Calgary 2 2 1 16:13 5

7. Ottawa 1 5 1 16:32 3 - skupina Discover Central

1. Nashville 4 3 0 17:20 8

2. Columbus 2 2 3 18:22 7

3. Chicago 2 3 3 22:28 7

4. Dallas 3 0 0 12:3 6

5. Florida 3 0 0 14:9 6

6. Tampa Bay 3 1 0 15:10 6

7. Detroit 2 4 1 13:22 5

8. Carolina 2 1 0 9:6 4

