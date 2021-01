Kako bo Ottawa na visok poraz odgovorila na drugi medsebojni tekmi?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Sreda v ligi NHL prinaša zgolj dve tekmi. Še drugič v dveh dneh se bodo pomerili hokejisti Vancouver Canucks in Ottawa Senators. Na prvem obračunu je Vancouver slavil s kar 7:1. Drugič v 24 urah pa si bodo nasproti stali člani Nashville Predators in Chicago Blackhawks, prvi so v torek zmagali v podaljšku.