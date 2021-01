V ligi NHL ponoči le ena tekma

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Branden Holtby in njegovi Cancks imajo v tej sezoni na računu le dve zmagi in pet porazov. Foto: Reuters

Večer v hokejski ligi NHL bo vse prej kot pester. Na sporedu je namreč ena sama tekma, spopad med Vancouver Canucks in Ottawa Senators v povsem kanadski severni diviziji. Na lestvici te Vancouver in Ottawa zasedata predzadnje in zadnje mesto.