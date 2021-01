Nova težka naloga za Kopitarja in Kralje

V hokejski ligi NHL bo ponoči spet na delu Anže Kopitar, ki s svojili Los Angeles Kings gostuje pri St. Louis Blues. Moštvi sta se nazadnje pomerili leta 2019, boljši pa so bili Blues. Konec oktobra leta 2019 s 5:2, konec decembra tistega leta pa še s 4:1. Kings so na zadnji tekmi te sezone končno prišli do prve zmage, ko so z izdatnim deležem Hrušičana s 4:2 premagali Colorado Avalanche.