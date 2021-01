Čas za prvo zmago Anžeta Kopitarja in Kraljev?

Ponoči bo v hokejski ligi NHL spet na delu tudi slovenski as Anže Kopitar. Hrušičan in njegovi Los Angeles Kings se bodo še drugič v dveh dneh spopadli s Coloradom. Avalanche so Kalifornijce nazadnje premagali s 3:2, pred tem pa so Kralji doživeli še dva poraza po podaljšku proti Minnesoti. Je na peti tekmi vendarle napočil čas za prvo zmago v sezoni?