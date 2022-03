Polom Kopitarjevih na domačem ledu #video

Hokejisti Los Angeles Kings so v hokejski ligi NHL na domačem ledu doživeli prepričljiv poraz proti Boston Bruins z 0:7. Kralji Anžeta Kopitarja so peti v zahodni konferenci, Boston, za katere je Jake DeBrusk v uvodnih 21 minutah dosegel kar tri zadetke, pa je sedmi v vzhodni.

Kralji so bili nemočni proti gostom z vzhodne obale, slab večer zanje je hitro napovedal Jake DeBrusk, ki je dosegel prve tri gole za Boston v drugi, 14. in 21. minuti. Za njim so mrežo domačih zatresli še Patrice Bergeron (32.), Taylor Hall (33.) in Erik Haula (51., 54.). DeBrusk je bil sicer prvo ime tekme, dodal je še podajo, Bergeron pa je golu dodal dve podaji.

Vrhunci dvoboja v Los Angelesu:

Boston Bruins s tem nadaljuje imeniten niz, saj je pred gostovanjem v Los Angelesu v ligi NHL premagal že tri klube z zahodne konference. Najprej doma najboljšo ekipo lige Colorado Avalanche (5:1), nato na turneji še Seattle Kraken (3:2) in San Jose Sharks (3:1), v Los Angelesu pa se je znesel nad Kopitarjevimi Kralji in jim v dvorani Crypto.com napolnil mrežo.

Kralje, ki so bili pred tem nepremagani na petih dvobojih zapored, naslednja tekma čaka v noči na četrtek, ko bodo gostovali v Dallasu.

New Jersey Devils so s s sedmimi različnimi strelci s 7:2 v gosteh premagali Vancouver Canucks, Toronto Maple Leafs pa so s 5:3 ugnali Washington Capitals. Pri poražencih je podajo vpisal Aleks Ovečkin, s 64 točkami osmi strelec lige, prva sta Edmontonov Connor McDavid ter Floridin Jonathan Huberdeau s po 75 točkami.

Liga NHL, 28. februar: Los Angeles Kings : Boston Bruins 0:7

Anže Kopitar (Los Angeles) je prebil na ledu 19 minut in 10 sekund ter štirikrat ustrelil na gol.



New Jersey Devils : Vancouver Canucks 7:2

Washington Capitals : Toronto Maple Leafs 3:5

Lestvica:

