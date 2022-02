Carolina še podaljšala zmagoviti niz

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Hokejisti Carolina Hurricanes so vknjižili peto zaporedno zmago.

Hokejisti Carolina Hurricanes so vknjižili peto zaporedno zmago. Foto: Reuters

Hokejisti Carolina Hurricanes so za peto zaporedno zmago z 2:1 ugnali Edmonton Oilers in se utrdili na prvem mestu vzhodne konference. Teuvo Teravainen je prispeval zadetek in podajo, Andrej Svečnikov pa je pri obeh zadetkih sodeloval z asistenco.