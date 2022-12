Kralji branijo svojo trdnjavo, Sabres ujeti v zasneženem Buffalu

Anžeta Kopitarja in njegove Los Angeles Kings ponoči po slovenskem času čaka še tretji domač spopad z Vegas Golden Knights v tej sezoni. Oba prejšnja so dobili (s 4:3 in 6:4) hokejisti iz Nevade, v tretjem medsebojnem obračunu v sezoni, spopadu v Las Vegasu, pa so bili po podaljšku z 2:1 boljši kralji. V Buffalu na severu ZDA še naprej pustoši snežna nevihta, tamkašnji Sabres niso uspeli odpotovati v bližnji Columbus, kjer bi se morali pomeriti z Blue Jackets.