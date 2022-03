Kopitar in Kralji po dolgem času spet proti Chicagu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V hokejski ligi NHL se bosta ponoči po slovenskem času spopadla moštvi Los Angeles Kings Anžeta Kopitarja in Chicago Blackhawks. Nazadnje sta se ekipi pomerili novembra leta 2019, ko so po podaljšku s 4:3 na domačem ledu slavili Kralji. Tudi tokrat Kopitarjevi veljajo za favorite.

LA Kings so s 35 zmagami in 30 porazi trenutno šesta ekipa zahodne konference, medtem ko Chicago Blackhawks zasedajo 14. Mesto na Zahodu, na računu imajo 23 zmag in 41 porazov.

Liga NHL, 24. marec: 0:00, Boston Bruins - Tampa Bay Lightning 0:00, Carolina Hurricanes - Dallas Stars 0:00, Montreal Canadiens - Florida Panthers 0:30, New York Islanders - Detroit Red Wings 1:00, Minnesota Wild - Vancouver Canucks 1:00, St. Louis Blues - Philadelphia Flyers 1:00, Winnipeg Jets - Ottawa Senators 2:00, Edmonton Oilers - San Jose Sharks 3:00, Los Angeles Kings - Chicago Blackhawks 3:00, Vegas Golden Knights - Nashville Predators

Lestvica:

Preberite še: