Prvaki po dveh porazih le do zmage

Nedelja v ligi NHL ponuja pet obračunov. Kar nekaj bo v boju za končnico izjemno pomembnih. Do prve zmage so prišli hokejisti Washington Capitals, ki so s 3:1 ugnali Philadelphio. Washington je tretji na vzhodu, Philadelphia pa deseta, a še ni izgubila upov na izločilne boje. Člani New York Islanders bodo pričakali Arizono. Kojoti so zadnje štiri tekme izgubili in izpadli z mest, ki vodijo v konferenčni četrtfinale.