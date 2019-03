Kopitar junak zmage na mestnem derbiju #video

Anže Kopitar je v noči na nedeljo z Los Angeles Kings po izvajanju kazenskih strelov slavil na mestnem derbiju z Anaheimom. Redni del tekme se je končal z izidom 3:3, v podaljšku zadetkov ni bilo, slovenski hokejist pa je bil nato edini uspešen pri izvajanju kazenskih strelov in svojo ekipo popeljal do zmage.

Losangeleški derbi med Kings in Ducks je obenem obračun najslabših moštev zahodne konference lige NHL. Z 62 točkami s 73 tekem sta čisto na dnu razpredelnice Anže Kopitar in druščina, Anaheim pa ima po treh odigranih tekmah več na računu 72 točk. V medsebojnih tekmah v tej sezoni so Kralji dosegli še tretjo zmago na treh tekmah. Ducks so s 4:1 premagali novembra lani, na drugi tekmi pred slabima dvema tednoma pa bolj tesno, s 3:2. Čeprav so ostali brez končnice, pa so kralji prvič po sezoni 2012/13 dobili mestni spopad proti Anaheimu.

Gostitelji derbija pacifiške skupine so prvi povedli, ko je že v četrti minuti zadel Cam Fowler. Dobro minuto kasneje so Kralji izenačili, pod gol se je podpisal Kyle Clifford. Kralji so v vodstvo prešli v drugi tretjini, ko je v 34. minuti zadel Jeff Carter, Richard Rakell pa je izenačil dve minuti pred koncem tretjine. Tudi v zadnji tretjini sta bili moštvi poravnani. Carter Rowney je za Račke povišal na 3:2, na 3:3 pa je za LA Kings slabe štiri minute pred koncem tekme poravnal Carl Grundstrom.

Podaljšek je minil brez zadetkov, zato je sledilo izvajanje kazenskih strelov. V vratih Anaheima je bil razpoložen Ryan Miller, ki je zbral 27 obramb. Kopitar je kazenski strel izvajal drugi, Millerja je odlično preigral in plošček potisnil v gol. Za Kralje je bila to šele 27. zmaga v tej sezoni, Rački pa ohranjajo minimalne možnosti za preboj v končnico, ki se bo začela 6. aprila.

Kazenski strel Kopitarja:

ANZE KOPITAR WITH AN ABSOLUTELY GORGEOUS FORSBERG-ESQUE MOVE IN THE SHOOTOUT!#GoKingsGo pic.twitter.com/7A2nWsTZuV — Hockey Daily (@HockeyDaily365) March 24, 2019

New Jersey Devils so premagali Arizono Coyotes, a šele po kazenskih strelih, New York Islanders so s 4:2 porazili Philadelphio Flyers, Colorado Avalanche pa z enakim izidom Chicago Blackhawks.

Liga NHL, 23. marec:

Lestvici:

Preberite še: