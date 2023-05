Prva priložnost za šele drugi veliki finale Panthersov

Sunrise v bližini Miamija gosti četrto tekmo finala vzhodne konference lige NHL. V domači dvorani FLA Live Arena si lahko že v noči na četrtek Florida Panthers priigrajo svoj šele drugi veliki finale najmočnejše hokejske lige na svetu. Leta 1996 so prvič in do letos zadnjič osvojili konferenco in igrali v finalu za Stanleyjev pokal (a izgubili). Ker so imeli po rednem delu sezone deset zmag manj od Caroline Panthers, jim ni nihče pripisoval veliko možnosti. Pa vseeno zdaj vodijo s 3:0. Podobno, kot je v ligi NBA uspelo njihovim sosedom, košarkarjem Miami Heat, a ti so zdaj četrto tekmo proti Boston Celtics izgubili. Dokler ni konec, pač ni konec. Tekma se začne ob 2.00.

Liga NHL, 24. maj: