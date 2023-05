Vegas z novo zmago tik pred vrati finala

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Hokejisti Vegas Golden Knights so na tretji tekmi konferenčnega finala zmagali s 4:0 in v seriji na štiri zmage povedli s 3:0.

Hokejisti Vegas Golden Knights so na tretji tekmi konferenčnega finala zahoda na terenu Dallas Stars zmagali s 4:0 in v seriji na štiri zmage povedli s 3:0. Prvi zaključni plošček za drugi finale v zgodovini kluba lahko izkoristijo v noči na petek.

Hokejisti Vegas Golden Knights nadaljujejo odlično rezultatsko serijo konferenčnega finala. Potem ko so na domačem terenu Dallas Stars dvakrat premagali po podaljšku, so ob selitvi serije v Teksas odločitev o zmagovalcu razjasnili že precej zgodaj.

Vegas je povedel že po dobri minuti srečanja, ko je za vodstvo zadel Jonathan Marchessault, v šesti minuti je Ivan Barbašev zvišal na 2:0, v osmi pa je z golom za 3:0 krizo domačih še poglobil William Carrier in poskrbel za menjavo v vratih Teksašanov.

Gostitelji so zaradi prekrška nad Markom Stonom že v drugi minuti ostali brez kapetana Jamieja Benna, ki si je prislužil predčasno pot pod prho.

Adin Hill je zaustavil vseh 34 poskusov Dallasa, na drugi strani je Vegas sprožil le 16 strelov na gol domačih in kar štirikrat zadel. Foto: Guliverimage

Domači so sicer v igri prevladovali, a kaj ko jim razpoloženega vratarja Vegasa Adina Hilla iz 34 poskusov ni uspelo niti enkrat premagati. Na drugi strani so bili hokejisti iz prestolnice igralništva precej učinkovitejši, 16 strelov so spremenili v štiri zadetke, končnih 4:0 za Vegas je v 29. minuti postavil Alex Pietrangelo.

"Trenutno se počutim precej dobro glede svoje igre, a vse to govori tudi o igri naše ekipe. V letošnji končnici nismo izgubili na veliko tekmah. Gremo v pravo smer, trenutno igramo zelo dobro, sploh v obrambi, le želimo si lahko takšnega nadaljevanja in se osredotočimo na naslednjo tekmo;" je po novi zmagi dejal Hill.

Vrhunci srečanja:

Vegas si je priigral več zaključnih ploščkov za veliki finale, v katerem je od pridružitve ligi v sezoni 2017/18 igral enkrat, in sicer v svoji prvi sezoni, ko ga je s 4:1 premagal Washington Capitals.

