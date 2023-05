Ne le Miami Heat, na Floridi navdušujejo tudi panterji #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Hokejiste Florida Panthers le še zmaga loči do preboja v finale Stanleyjevega pokala, potem ko so na tretji tekmi vzhodne konference premagali Carolino Hurricanes z 1:0 in v finalni seriji povedli s 3:0 v zmagah. Edini gol na tekmi je sredi druge tretjine dosegel Kanadčan Sam Reinhart. Četrta tekma bo v noči na četrtek v Live Areni v Sunrisu.

Panterji iz Floride, ki so v vzhodni konferenci osmi nosilci, v končnici kažejo sijajne predstave. Najprej so po dramatičnih sedmih tekmah izločili favorizirane in prvopostavljene kosmatince iz Bostona, nato v polfinalu javorjeve liste iz Toronta s 4:1 v zmagah, po tretji zmagi v finalu vzhodne konference nad tekmeci iz Severne Karoline pa se jim nasmihajo še najbolj prestižne tekme v severnoameriški hokejski ligi NHL, ki jo doslej še niso osvojili.

Vrhunci dvoboja na Floridi:

Poleg strelca edinega gola Sama Reinharta na Floridi slavijo tudi ruskega vratarja Sergeja Bobrovskega, ki je zaustavil 32 strelov gostov in prvič v končnici svojo mrežo pustil nedotaknjeno. V rednem delu sezone mu je to uspelo na 38 tekmah.

Zmagovalec vzhodne konference se bo v velikem finalu pomeril z boljšim iz finalne serije Zahoda. Po dveh tekmah med ekipama Vegas Golden Knights in Dallas Stars so v vodstvu hokejisti iz mesta greha v Nevadi, ki so dobili oba domača dvoboja. Tretja tekma bo v noči na sredo v Teksasu.

Hokejiste Floride deli od preboja v finale le še ena zmaga. Foto: Reuters

Na Floridi bi tako lahko letos pozdravili dva kluba v velikih finalih športnih tekmovanj. Košarkarje Miami Heat namreč loči le še ena zmaga nad Bostonom do preboja v finale. Nekdanji klub Gorana Dragića vodi s 3:0 v zmagah. Podobno po novem velja tudi za hokejiste Floride ...

Liga NHL, 22. maj:

Liga NHL, 3. krog končnice: Vzhod:

Carolina Hurricanes (2) – Florida Panthers (8) /0:3/ Zahod:

Vegas Golden Knights (1) – Dallas Stars (4) /2:0/ //Skupni rezultat v zmagah, igrajo na štiri po sistemu 2-2-1-1-1.

