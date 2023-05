Začenja se bitka za veliki finale: Carolina gosti panterje

V boju za Stanleyjev pokal so ostale le še štiri ekipe, v finalu vzhoda se bosta pomerili Carolina Hurricanes in Florida Panthers, na zahodu pa Vegas Golden Knights in Dallas Stars. V četrtek bitko za veliki finale začenjata Carolina in Florida.

Hokejisti Carolina Hurricanes so redni del končali na drugem mestu vzhodne konference, pred njimi je končal le Boston Bruins, ki je podrl rekord v zmagah in točkah. V prvem krogu končnice je Carolina s 4:2 opravila z New York Islanders, v drugem pa s 4:1 izločila New Jersey Devils.

Florida Panthers je najlepše presenečenje končnice. Foto: Guliverimage

Carolina je do zdaj enkrat osvojila Stanleyjev pokal, in sicer v sezoni 2005/06. Tokrat ji na poti do finala stojijo člani Florida Panthers, ki so za las ujeli končnico. V tej pa zrežirali veliko presenečenje. V konferenčnem četrtfinalu so po sedmih tekmah presenetljivo izločili favorizirani Boston, v polfinalu vzhoda pa s 4:1 Toronto Maple Leafs. Panterji s Floride še nikoli niso osvojili Stanleyjevega pokala.

Liga NHL, 18. maj