Bil je za golom, v podaljšku zadel za zmago Vegasa #video

Začel se je konferenčni finale zahodne konference lige NHL. Vegas Golden Knights so na prvi tekmi s 4:3 premagali Dallas Stars. Odločitev je padla šele v podaljšku, ko je v drugi minuti zadel Brett Howden, pa je drsal izza gola. Jake Oettinger je bil premagan in Vegas vodi z 1:0 v zmagah. Igrajo na štiri.

Hokejisti iz prestolnice igralništva so redni del končali na prvem mestu zahodne konference, v prvem krogu končnice so s 4:1 izločili Winnipeg Jets, v drugem pa s 4:2 v zmagah Edmonton Oilers. Dallas Stars so po rednem delu zasedli četrto mesto na Zahodu, v konferenčnem četrtfinalu so s 4:2 izločil Minnesoto Wild, v konferenčnem polfinalu pa po napeti seriji in sedmi tekmi končali sezono moštva Seattle Kraken, ki je sploh prvič zaigralo v končnici. Kluba sta se v konferenčnem finalu pomerila že v sezoni 2019/20, ko so s 4:1 v zmagah napredovali Teksašani.

Brett Howden je zadel za zmago. Foto: Reuters Po dveh tretjinah je bilo na semaforju 1:1. Vegas je v tretji vodil s 3:2, dva gola je dosegel William Karlsson, ki jih ima v končnici že sedem. A je Jamie Benn dve minuti pred koncem rednega dela tekme poskrbel za izenačenje na 3:3. Brett Howden pa je bil tisti, ki je zmagovalca odločil po le nekaj več kot minuti in pol igre v podaljšku. Tretjič na štirih tekmah te sezone se je dvoboj med Vegasom in Dallasom odločil šele v podaljšku oziroma po streljanju kazenskih strelov. Druga tekma finala Zahoda bo v noči na ponedeljek.

Kako je Brett Howden odločil tekmo:

Liga NHL, 20. maj: