Kralji tokrat z Arizono, Chara lovi mejnik

Kralji so se z Arizono v tej sezoni pomerili že petkrat in jo trikrat premagali. Coyotes so trenutno na lestvici zahodne divizije na četrtem mestu, to pa zadnje vodi v končnico. LA Kings so predzadnji sedmi, za Arizono zaostajajo za pet točk.

44-letni slovaški veteran Zdeno Chara je v ligi NHL že 23 sezon, v tem času pa je nosil drese moštev New Yorks Islanders, Ottawa Senators, Boston Bruins in letos Washington Capitals. S temi ponoči gostuje prav pri svojem prvem moštvu v ligi NHL Islanders, v primeru, da bo stopil na led, pa bo odigral jubilejno 1.600. tekmo v najmočnejši hokejski ligi na svetu.

Pred dnevi je Patric Marleau prevzel vodstvo na lestvici hokejistov z največ odigranimi tekmami v ligi NHL, Chara je na tem seznamu na 13. mestu, a peti med branilci.

Liga NHL, 24. april: 18:30, Pittsburgh Penguins - New Jersey Devils 21:00, St. Louis Blues - Colorado Avalanche 1:00, Calgary Flames - Montreal Canadiens 1:00, Detroit Red Wings - Dallas Stars 1:00, Florida Panthers - Carolina Hurricanes 1:00, New York Islanders - Washington Capitals 1:00, Winnipeg Jets - Toronto Maple Leafs 3:00, Anaheim Ducks - Vegas Golden Knights 3:00, San Jose Sharks - Minnesota Wild 4:00, Los Angeles Kings - Arizona Coyotes 4:00, Vancouver Canucks - Ottawa Senators

Lestvice (št. zmag, porazi, po podaljšku/KS, dani/prejeti zadetki, točke) - skupina Honda West:

1. Vegas 33 11 2 155:102 68

2. Colorado 31 9 4 158:103 66

3. Minnesota 30 13 3 145:120 63

4. Arizona 20 22 5 124:150 45

5. St Louis 19 19 6 126:139 44

6. San Jose 18 23 5 122:157 41

7. Los Angeles 17 21 6 120:132 40

8. Anaheim 14 26 7 104:151 35 - skupina MassMutual East

1. Washington 30 13 4 164:141 64

2. Pittsburgh 30 14 3 164:133 63

3. NY Islanders 29 13 5 133:107 63

4. Boston 27 13 6 136:117 60

5. NY Rangers 24 18 6 158:128 54

6. Philadelphia 21 19 7 132:168 49

7. New Jersey 14 26 6 116:162 34

8. Buffalo 13 28 7 118:165 33 - skupina Scotia North

1. Toronto 29 13 5 155:129 63

2. Winnipeg 27 16 3 147:125 57

3. Edmonton 27 16 2 144:125 56

4. Montreal 20 16 9 132:130 49

5. Calgary 20 23 3 122:135 43

6. Vancouver 18 19 3 109:128 39

7. Ottawa 17 26 4 129:166 38 - skupina Discover Central

1. Carolina 31 10 5 150:110 67

2. Florida 30 13 5 154:130 65

3. Tampa Bay 31 14 2 156:122 64

4. Nashville 26 21 2 133:138 54

5. Dallas 19 15 12 133:120 50

6. Chicago 22 21 5 135:151 49

7. Detroit 17 25 7 114:156 41

8. Columbus 15 25 9 118:166 39

