Los Angeles slavi Slovenca, Kopitar veliki junak kraljev #video

Najboljši slovenski hokejist Anže Kopitar se je izkazal na gostovanju Los Angeles Kings v Kanadi. Kralji so premagali Winnipeg s 3:2, zmagoviti zadetek pa je v zadnji tretjini dosegel prav izkušeni Slovenec in postal junak srečanja. To je bil že njegov četrti zadetek v tej sezoni, Kings pa so ulovili četrto zmago v novi sezoni. V pestrem večeru v ligi NHL je bilo odigranih še osem srečanj.