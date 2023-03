Pestro v Kopitarjevi diviziji

Anže Kopitar in njegovi Los Angeles Kings bodo naslednjo tekmo v ligi NHL igrali šele v soboto zjutraj po slovenskem času, ko bodo na domačem ledu pričakali Winnipeg Jets, bo pa do takrat v zahodni diviziji nadvse pesto.

Že v noči na četrtek bodo namreč na delu moštva Colorado Avalanche, Edmonton Oilers in Minnesota Wild, ki na lestvici zahodne konference za LA Kings zaostajajo le za dve oziroma štiri točke.

Minnesota ima po 71 tekmah rednega dela lige NHL le dve točki zaostanka za Kralji, ki so trenutno drugi na lestvici in zaostajajo le za Vegas Golden Knights. Hokejisti moštva Wild se bodo tokrat spopadli z neprepričljivimi Philadelphia Flyers, tretjim najslabšim moštvom vzhodne konference.

Colorado in Edmonton imata po 88 točk, prve čaka spopad s Pittsburgh Penguins, druge z Arizona Coyotes. Pingvini se srdito borijo za mesta, ki vodijo v končnico, v Colorado prihajajo s popotnico štirih zaporednih porazov, medtem ko so branilci naslova prvakov Avalanche v naletu in niso izgubili že šest tekem zapored. Tudi Oilers so v štiri tekme trajajočem zmagovitem nizu.

Liga NHL, 22 marec:

Lestvica:

Preberite še: