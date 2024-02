Kopitar in Kralji lovijo peto zaporedno zmago

V hokejski ligi NHL bodo v petek zgodaj zjutraj po slovenskem času na led spet stopili Anže Kopitar in njegovi Los Angeles Kings. Peto zaporedno zmago bodo poskušali vknjižiti na domačem ledu proti neugodnim Nashville Predators, trenutno deveti ekipi zahodne konference, ki je bila na zadnjih dveh tekmah boljša od branilcev naslova Vegas Golden Knights (5:3) in St. Louis Blues (5:2).

Kopitarjevi Kralji so v zadnjem času spet ujeli zmagoviti ritem in v zadnjih sedmih tekmah v ligi NHL le enkrat izgubili. Trenutno so v seriji štirih zaporednih zmag, ko so od 16. do 21. februarja premagali New Jersey Devils (2:1), Boston Bruins (5:4, po podaljšku), Pittsburgh Penguins (2:1) in nazadnje Columbus Blue Jackets (5:1).

V noči na petek jih v domači dvorani Crypto.com čaka težak spopad z Nashville Predators. Tem sicer zadnje čase ne gre tako dobro kot Kalifornijcem, v Los Angeles pa so vseeno prišli na krilih dveh zmag. Nazadnje so kar s 5:2 v Las Vegasu premagali branilce naslova prvaka.

Moštvi sta se v tej sezoni pomerili že dvakrat, 19. januarja v Los Angelesu so z 2:1 zmagali Predators, Kopitarjevi so jim vrnili 1. februarja z zmago s 4:2 v Nashvillu.

