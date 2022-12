Kralji po dramatičnem zaključku do pokra zmag

Hokejistom Los Angeles Kings gre še naprej rezultatsko odlično. Za četrto zaporedno zmago so Anže Kopitar in soigralci v podaljšku z golom Adriana Kempeja s 4:3 premagali Calgary Flames in se utrdili na drugem mestu pacifiške divizije. Za Vegasom zdaj zaostajajo le štiri točke. Kapetan Kraljev Anže Kopitar je v slabih 22 minutah igre sprožil štiri strele na vrata tekmecev iz Kanade.

Po manj kot treh minutah in pol tekme so povedli gostje, uspešen je bil Jonathan Huberdeau. Dve minuti in 19 sekund pred koncem uvodne tretjine je za domače izenačil Gabriel Vilardi. Po drugi tretjini brez golov je sledil odličen začetek tretje tretjine za Kralje. V desetih sekundah druge minute sta zabila Phillip Danault in Blake Lizotte ter poskrbela za vodstvo s 3:1.

Nekdanji član kalifornijske ekipe Tyler Toffoli je znižal v sedmi minuti zadnjega dela, Dillon Dube je šest minut in pol pred koncem rednega dela izsilil podaljšek, v katerem je bil uspešen Kempe po podaji Viktorja Arvidssona.

Kralji so imeli v 48. minuti priložnost za zvišanje na 4:2, a Kevin Fiala ni izkoristil kazenskega strela.

Za LA Kings je to četrta zaporedna zmaga, za vodilno ekipo pacifiške divizije Vegasom zaostajajo štiri točke. Nova tekma jih čaka že v noči na soboto, ko bodo gostovali pri Arizona Coyotes.

Večer tesnih odločitev

Najbolj vroče je bilo v Vancouvru, kjer je Seattle lep del tekme vodil za dva gola, v 49. minuti s 5:3, nato pa domačim dopustil, da so izsilili podaljšek. V tem gola ni bilo, sledilo je izvajanje kazenskih strelov, po tem pa zmaga kanadskega moštva. Junak srečanja je bil švedski napadalec Elias Pettersson, ki je prispeval zmagoviti gol, ob tem pa v statistiko vpisal še en zadetek in tri asistence.

Carolina s sedmo zaporedno zmago, Ovečkin še vedno lovi Howa

Tudi v Pittsburghu zmagovalca po rednem delu še ni bilo. Jordan Staal je v 56. minuti izenačil na 3:3 in izsilil podaljšek, v tem pa je za nadaljevanje sijajnega zmagovitega niza Caroline zadel Jaccob Slavin. Hurricanes so s sedmo zaporedno zmago na drugem mestu vzhodne konference prehiteli Toronto.

Veselje strelca zmagovitega gola Jaccoba Slavina za sedmo zaporedno zmago Caroline. Foto: Guliverimage

Pred njimi je le še vodilni kolektiv lige Boston Bruins, ki je tokrat srečanje z Winnipegom slabo začel. V osmi minuti je zaostajal z 0:2, nato pa priredil preobrat in zmagal s 3:2. Odločilni gol je dosegel Nick Foligno.

Vroče je bilo tudi v Ottawi, kjer so gostovali hokejisti Washington Capitals. Po 60 minutah je bilo izenačeno (2:2), sledil je podaljšek, v njem pa gol Marcusa Johanssona za zmago gostov s 3:2. Aleksander Ovečkin je ob zmagi dvakrat asistiral, še vedno pa čaka na 801. zadetek, s katerim bi se na večni lestvici strelcev izenačil z Gordiejem Howom.

Še najvišjo zmago večera so dosegli San Jose Sharks, ki so s 5:2 končali zmagoviti niz Minnesote. NY Rangers so s 5:3 premagali NY Islanders.

