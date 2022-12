Toča golov v Detroitu, prvaki so se rešili v podaljšku

Gledalci v Little Caesars Areni so videli kar 11 zadetkov, na veselje večine jih je kar sedem dosegla domača ekipa, ki je proti lanskemu finalistu Tampa Bay Lightning prekinila niz šestih porazov. Pestro je bilo tudi v Dallasu, kjer je Edmonton slavil s 6:2. Vodilno moštvo zahodne konference iz Vegasa je s 5:2 odpravilo Arizono, prvaki iz Kolorada pa so zmago nad Montrealom dosegli po podaljšku (2:1).

Po šestih zaporednih porazih so hokejisti Detroita led vendarle zapustili zadovoljni. V prvi tretjini so se proti Tampi dvakrat znašli v zaostanku, a vselej izenačili, tudi na drugi odmor sta moštvi odšli poravnani (3:3), nato pa je sledila pestra zadnja tretjina. V tej so gostitelji povedli s 5:3, a je Nikita Kučerov z znižanjem poskrbel za dramatično končnico. Tampa je priključek lovila brez vratarja, a se ji načrt ni izšel, domači so dosegli dva zadetka v prazen gol in slavili s 7:4. Michael Rasmussen je k zmagi prispeval dva gola in dve asistenci, Dylan Larkin in David Perron pa po tri točke.

Strelske vaje so imeli tudi v Teksasu, kjer je druga ekipa zahodne konference Dallas dvakrat tesno vodila, na koncu pa proti Edmontonu izgubila s 3:6. Mattias Janmark je za prekinitev treh zaporednih porazov dvakrat zadel in enkrat podal.

Je bilo pa uspešno vodilno moštvo zahoda Vegas Golden Knights, ki je po zaslugi odlične zadnje tretjine, v kateri je zadelo štirikrat, s 5:2 ugnalo tekmeca z dna lestvice Arizona Coyotes. K 23. zmagi v sezoni je Mark Stone v zadnjem delu tekme prispeval dva gola, enega kljub igralcu manj. Vegas ima tri točke več od Dallasa, v pacifiški diviziji je s šestimi točkami zaostanka takoj za njim moštvo Los Angeles Kings.

Precej bolj tesno je bilo med branilci naslova iz Kolorada in Montrealom. Kanadski kolektiv je prek Anthonyja Richarda povedel že v drugi minuti, Artturiju Lehkonenu je v začetku zadnje tretjine uspelo premagati razpoloženega Jaka Allena in izenačiti. Do konca rednega dela gola ni bilo, se je pa mreža Montreala drugič zatresla v podaljšku, za zmago je zadel še en finski napadalec Colorada Mikko Rantanen.

Tretje moštvo vzhoda New Jersey Devils je po šestih porazih le zmagalo. V gosteh je s 4:2 - tri gole je doseglo v zadnji tretjini - strlo Florida Panthers, prvi mož ob zmagi je bil z dvema goloma Jesper Bratt.

Z enakim rezultatom je Nashville premagal zadnji Chicago, Roman Josi je z zadetkom in podajo skočil na točkovni vrh večne lestvice Nashvilla (567 točk), na prvem mestu je prehitel Davida Legwanda, ki je v dresu Predatorjev vknjižil 566 točk. "To je vsekakor velika čast. Že to, da sem tukaj tako dolgo, je nekaj, o čemer si na začetku NHL-kariere nisem upal niti sanjati. Toliko ljudi je, ki so mi zelo zaupali, toliko ljudi, za katere sem hvaležen, od soigralcev do osebja, vseh," je ob tem dejal 32-letni kapetan Nashvilla, ki je dres tega moštva prvič oblekel v sezoni 2011/12.

Še naprej gre odlično Minnesota Wild, s 4:1 so odpravili zadnjo žrtev Kraljev Anaheim Ducks.

Anžeta Kopitarja in Kralje naslednja tekma čaka v petek zjutraj po slovenskem času (4:30), ko se bodo v domači Crypto.com Areni pomerili s Calgary Flames.

