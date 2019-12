Kopitarjevi odločeni podaljšati črn niz Buffala

Najboljši slovenski hokejist Anže Kopitar in njegovi soigralci iz moštva Los Angeles Kings danes gostujejo v Buffalu pri tamkajšnjih Sabres, desetem moštvu vzhodne konference, ki je izgubilo zadnje tri tekme v ligi NHL. Kralji so se v zadnjem obdobju nekoliko prebudili in v zadnjih šestih tekmah štirikrat zmagali, tudi pri dveh porazih pa osvojili točko.

Z Buffalom so se Kralji v tej sezoni že pomerili, konec oktobra so mu morali priznati premoč z 0:3, nocoj se jim ponuja priložnost za maščevanje. Tekma se bo začela že ob 19. uri po slovenskem času. V soboto zvečer bodo na delu še Minnesota Wild in Winnipeg Jets, pa New York Islanders in Anaheim Ducks, v noči na nedeljo pa bo odigranih še deset tekem.

