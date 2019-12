Washington potrdil prvo mesto, Američan z drugim zaporednim hat-trickom

Vse štiri petkove tekme so se končale z razliko treh zadetkov. Hokejisti vodilnega Washington Capitals so s 6:3 slavili pri New Jersey Devils, Toronto z istim rezultatom pri Rangersih, Pittsburgh je s 5:2 spodnesel Edmonton, Florida pa je doma s 7:4 premagala Dallas Stars.

Hudiči so pred domačimi gledalci v Prudential Centru prek Kyla Palmierija povedli po štirih minutah srečanja, Carl Hagelin je imel dve minuti zatem kazenski strel za izenačenje, a ga ni izkoristil, je pa izenačenje priskrbel Aleksander Ovečkin v 19. minuti. Nicklas Bäckström je še pred prvim odmorom zadel za prvo vodstvo Washingtona, ki je na koncu slavil s 6:3. Švedski napadalec se je podpisal pod dva zadetka in dve asistenci ter dosegel 900. točko na 923 odigranih tekmah rednega dela.

Ob zmagi Floride nad Dallasom je blestel Noel Acciari s tremi zadetki in asistenco. Za Američana je to drugi hat-trick na dveh zaporednih tekmah, pred dnevi ga je dosegel ob zmagi nad Ottawo. Zadetek in tri asistence je dodal Kanadčan Jonathan Huberdeau.

Noel Acciari je dosegel drugi hat-trick v dveh tekmah. Foto: Reuters

Zmagovito serijo so nadaljevali člani Pittsburgha, ki so do četrte zmage v nizu prišli pri Edmontonu. Med strelce ob zmagi s 5:2 se je vpisalo pet različnih strelcev: Chad Ruhwedel, Joseph Blandisi, Jared McCann, Kris Letang in Brandon Tanev, ki je zmago potrdil z zadetkom v prazen gol.

Hokejsiti Toronta so do tretje zaporedne zmage prišli v New Yorku, kjer sta mrežo Rangersov po dvakrat zatresla William Nylander in Mitchell Marner.

Los Angeles Kings Anžeta Kopitarja bodo na delu že ob 19. uri po slovenskem času, ko bodo gostovali pri Buffalu Sabres, ki po odličnem začetku sezone zadnje čase kaže bolj skromne predstave.

Liga NHL, 20. december

Lestvica

