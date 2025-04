Kopitarjevi Kralji še četrtič zapored z Edmontonom, a tokrat verjamejo, da bo drugače

S končnico v hokejski ligi NHL ponoči začenjajo tudi Anže Kopitar in njegovi Los Angeles Kings. Še četrtič zapored se bodo v prvem krogu pomerili z Edmonton Oilers, ki so dobili vse tri poprejšnje spopade s kalifornijsko četo. In zakaj bi bilo tokrat kaj drugače? "Smo drugačna, bolj stabilna ekipa kot smo bili v prejšnjih letih," pravi kapetan Kopitar. Sprememba glede na zadnje tri sezone je tudi ta, da imajo prednost domačega igrišča tokrat LA Kings. Prva tekma četrtfinalne serije zahodne konference se bo začela v torek zjutraj ob 4.00 po slovenskem času.

Edmonton Oilers so v zadnjih treh sezonah LA Kings izločili že v prvem krogu končnice in vsako leto bolj odločno. Če so leta 2022 za napredovanje v drugi krog potrebovali vseh sedem tekem, so jih leta 2023 le šest, lani pa so ekipo Anžeta Kopitarja odpravili v petih, z izidom 4:1 v zmagah in se nato prebili vse do velikega finala, a Stanleyjev pokal izgubili proti Florida Panthers.

"V četrto gre rado," pa so zdaj odločeni Kralji, ki so redni del sezone končali pred kanadskimi tekmeci iz pacifiške divizije in imajo zato sploh prvič v času Kopitarjeve ere v končnico vstopajo s prednostjo domačega ledu. To utegne biti celo odločilno, saj so v tej sezoni Kralji blesteli prav v domači dvorani Crypto.com in v njej zabeležili 31 od 48 zmag.

Kapetan je prepričan, da bo letos drugače. Foto: Reuters

LA Kings so drugačna ekipa kot lani, poudarjajo kalifornijski hokejisti. "Okrepitve so nam prinesle stabilnost v vseh linijah," je povedal kapetan Kopitar in dodal: "Od zdaj naprej bomo potrebovali prav vse, da bomo lahko igrali našo igro." Eden od teh, ki je za sezono 2024/25 okrepil LA Kings je izvrstni vratar Darcy Kuemper. Ta je ključen mož za veliko bolj stabilno obrambo ekipe, pravi njegov izkušeni rojak, kanadski branilec Drew Doughty: "V vratih imamo letos zelo solidne čuvaje, jedro obrambe je čvrstejše kot lani, napad pa globlji. Vse to so spremembe, ki nam vlivajo obilico samozavesti."

Darcy Kuemper vnaša stabilnost obrambi in vliva samozavest ekipi. Foto: Reuters

"V slačilnici je čutiti drugačno energijo, kot lani. Spet verjamemo v uspeh, smo izjemno povezana skupina fantov, zaupamo si in delamo drug za drugega," pa ugotavlja švicarski napadalec Kevin Fiala. "Seveda bo prišlo do napak, skozi celo sezono smo malce nihali, a ne prav hudo, v resnici smo imeli nor konsistentno sezono in upam, da bomo tako nadaljevali," je še dodal.

Končnico ponoči odpirajo tudi Washington Capitals, ki bodo na domačem ledu gostili Montreal Canadiens, medtem ko bodo Winnipeg Jets poskušali priti še do druge domače zmage proti St. Louis Blues, Dallas Stars pa proti Colorado Avalanche izničiti spodrsljaj s prve tekme in pred odhodom v Denver izenačiti serijo na 1:1 v zmagah.

Liga NHL, konferenčni četrfinale, 21. april:

Konferenčni četrtfinale Zahod:

Los Angeles Kings – Edmonton Oilers

Winnipeg Jets – St. Louis Blues /1:0/

Dallas Stars – Colorado Avalanche /0:1/

Vegas Golden Knights – Minnesota Wild /1:0/ Vzhod:

Washington Capitals – Montreal Canadiens

Toronto Maple Leafs – Ottawa Senators /1:0/

Tampa Bay Lighntning – Florida Panthers

Carolina Hurricanes – New Jersey Devils /1:0/ // – razmerje v zmagah, igrajo na štiri zmage

