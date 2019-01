Prvaki pri najbolj skromnem moštvu

Nedeljski spored v ligi NHL odpirajo aktualni prvaki tekmovanja Washington Capitals in najbolj skromno moštvo sezone Chicago Blackhawks. Za obema ekipama je negativni niz, gostitelji iz vetrovnega mesta so izgubili zadnjih pet tekem, Aleksander Ovečkin in druščina pa na zadnjih štirih. V akciji tudi moštvi z vrha vzhodne konference, Toronto Maple Leafs in New York Islanders.