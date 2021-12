Anžetu Kopitarju se ni smejalo #video

Anže Kopitar in soigralci so ostali praznih rok v dvorani Staples proti Calgaryju.

Anže Kopitar in soigralci so ostali praznih rok v dvorani Staples proti Calgaryju. Foto: Reuters

Vrhunci dvoboja v Los Angelesu:

Kapetan Los Angelesa Anže Kopitar se na tekmi proti Calgaryju ni vpisal v statistiko, na gol pa je sprožil dva strela. Za kralje sta v polno zadela Alex Iafallo in Alexander Edler. Razmerje strelov na gol je bilo 42:32 v korist Los Angelesa, ki dvakrat ni izkoristil igralca več na igrišču. Pri izkoriščanju številčne premoči so bili gosti uspešnejši, z igralcem več so dosegli dva gola, to je uspelo Andrewu Mangiapanu in Milanu Lucicu.

Liga NHL, 3.december Los Angeles Kings : Calgary Flames 2:3

Iafallo 5., Edler 39.; Mangiapane 12., Lucic 17., Tkachuk 25.

Anže Kopitar (Los Angeles) je prebil na ledu 22 minut in 2 sekundi ter dvakrat ustrelil na vrata. Montreal Canadiens : Colorado Avalanche 1:4

Tampa Bay Lightning : St. Louis Blues 4:2

Florida Panthers : Buffalo Sabres 7:4

Washington Capitals : Chicago Blackhawks 3:4**

Carolina Hurricanes : Ottawa Senators 2:3

New York Islanders : San Jose Sharks 1:2*

Nashville Predators : Boston Bruins 0:2

Minnesota Wild : New Jersey Devils 5:2

Dallas Stars : Columbus Blue Jackets 3:2 * po podaljšku

** po kazenskih strelih

Lestvici:

Preberite še: