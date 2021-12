Kanadska superzvezdnika iz oči v oči

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Connor McDavid in njegovi Edmonton Oilers se bodo spopadli s Pittsburgh Penguins Sidneyja Crosbyja.

V hokejski ligi NHL se bosta ponoči pomerila kluba Edmonton Oilers in Pittsburgh Penguins, tako pa se bosta srečala tudi kanadska superzvezdnika, kapetana obeh ekip, Connor McDavid in Sidney Crosby. McDavid in Nemec Leon Draisaitl sta trenutno domala neustavljiva ofenzivna sila, po njuni zaslugi pa Oilers zasedajo vidoko tretje mesto v zahodni konferenci. Pittsburghu gre v tej sezoni nekoliko slabše, trenutno je na sedmem mestu vzhodne konference.