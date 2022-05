Branilci naslova prehiteli sireno, v bitki za Florido so na pol poti

Branilci naslova Tampa Bay Lightning so tudi na drugi tekmi konferenčnega polfinala premagali najboljšo ekipo rednega dela Florida Panthers in v bitki za Florido povedli z 2:0 v zmagah. Odločilni zadetek je štiri sekunde pred iztekom rednega dela dosegel Ross Colton. Na drugi tekmi je St. Louis Blues s 4:1 premagal Colorado Avalanche in serijo, v kateri igrajo na štiri zmage, izenačil na 1:1.

Tudi drugi obračun konferenčnega polfinala vzhodne konference se je razpletel po željah branilcev naslova Tampa Bay Lightning. Kolektiv lahko kot prvi po NY Islanders in letih 1980-83 (štirikrat zapored so bili prvaki) trikrat zapored osvoji Stanleyjev pokal.

Tampa je izkoristila prvo številčno prednost in z golom Coreyja Perryja povedla v 13. minuti. Eetu Luostarinen je ob izteku druge tretjine izenačil. Rezultat je vztrajal vse do nekaj sekund pred iztekom rednega dela. Ko se je že zdelo, da bosta ekipi igrali podaljšek, je Ross Colton ugnal Sergeja Bobrovskega in prvakom pristreljal drugo zmago. Eden od ključnih členov ob zmagi, s katero so povedli z 2:0, je bil vratar Andrej Vasilevski, zaustavil je 35 strelov. Serija se seli v dvorano Tampe.

David Perron je ob zmagi St. Louisa prispeval dva gola. Foto: Reuters

Na zahodu je St. Louis Blues na drugi tekmi s 4:1 premagali Colorado in serijo izenačili na 1:1. Gostje so v drugi tretjini dvakrat zadeli, David Perron je poskrbel, da so na drugi odmor odšli z 2:0. Gabriel Landeskog je v začetku zadnjega dela znižal na 2:1, a je Perron z drugim zadetkom deset minut pred koncem svojo ekipo znova odpeljal na +2.

Colorado je ob koncu poskušal znižati brez vratarja in s šestimi igralci v polju, a se mu načrt ni izšel, Brandon Saad je plošček poslal v prazen gol in postavil končnih 4:1. Serija se bo nadaljevala na ledeni ploskvi St. Louisa.

Liga NHL, 19. maj, konferenčni polfinale: Vzhod:

Florida Panthers : Tampa Bay Lightning 1:2 /0:2/ Zahod:

Colorado Avalanche : St. Louis Blues 1:4 /1:1/ // - izid v zmagah, igrajo na štiri po sistemu 2-2-1-1-1

