Si bodo podprvaki v gosteh zagotovili napredovanje?

Četrtek v ligi NHL prinaša tri tekme konferenčnega četrtfinala. Podprvaki iz Vegasa bi si z zmago pri San Jose Sharks že zagotovili napredovanje v drugi krog končnice. Prvaki iz Washingtona z zmago pri Carolini lahko pridejo do vodstva s 3:1 v zmagah in zaključnega ploščka. Zmagovalec na obračunu med Winnipeg Jets in St. Louis Blues bo povedel s 3:2 v seriji in za napredovanje potreboval le še zmago.