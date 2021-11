Kralji pričakujejo Washington

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po nekaj dneh premora bodo novi točki lige NHL lovili hokejisti Los Angeles Kings, ki so po sedmih zaporednih zmagah nazadnje izgubili pri Winnipeg Jets. Anže Kopitar in soigralci bodo gostili Washington Capitals, ki je v torek v podaljšku klonil pri Anaheimu. V Seattlu se bosta v obračunu z dna zahodne lestvice pomerila novinec in Chicago, Vancouver pa pričakuje Colorado.