Deset pozitivnih v Ottawi, liga prestavlja tekme

Liga bo prestavila naslednje tri tekme Ottawa Senatorsov (v torek bi morali najprej igrati proti New Jersey Devilsom). Razlog pa izbruh korona virusa v njihovem klubu. V zadnjih dneh je bilo na testiranju pozitivnih deset hokejistov in pomočnik trenerja. To bo prva prestavitev tekem zaradi pozitivnih testov na covid v letošnji sezoni lige NHL (v ligah NBA in NFL takega primera še ni bilo). V okrnjeni zasedbi so Senatorji nazadnje igrali v nedeljo in proti Calgary Flames izgubili z 0:4.

Liga NHL, 15. november: Tampa Bay Lightning - New York Islanders

Columbus Blue Jackets - Detroit Red Wings

Lestvica:

Preberite še: