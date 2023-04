Kopitarjevi želijo maščevanje, a jim na poti stoji najboljši strelec

V noči na torek se s prvimi štirimi tekmami začenja končnice lige NHL. Na ledu bo tudi Anže Kopitar. Nasprotnik v prvem krogu so Edmonton Oilers, ki so bili lani zanje usodni, zato so Los Angeles Kings še dodatno motivirani. Želijo maščevanje! Prva tekma bo ob 4.00 po srednjeevropskem času. Na Sportalu vsi rezultati v živo.

Anže Kopitar Foto: Guliverimage Na eni strani izkušeni 35-letni Hrušičan Anže Kopitar, ki je v tej sezoni dal 28 golov in že za 48 golov podal ter Los Angeles Kingsom pomembno pomagal do 47 zmag v rednem delu. Na drugi strani pa 26-letni Kanadčan Connor McDavid, ki je dosegel kar 64 golov (največ v ligi) in imel še 89 asistenc. Edmonton Oilers so v rednem delu dobili 50 tekem. So v vrhunski formi, saj so zmagali na 14 od zadnjih 15 tekem.

Ko so se lani pomerili v prvem krogu končnice, so Kings vodili s 3:2 v zmagah, nato pa so Oilers pripravili preobrat in napredovali. Ekipa iz Los Angelesa se ni uvrstila v drugi krog končnice že vse od leta 2014, ko so nato drugič dvignili Stanleyjev pokal. Eden od razlogov, da so Kralji letos boljši, je Kevin Fiala. A Švicar, ki je imel v rednem delu 72 točk, prvo tekmo končnice zaradi poškodbe izpušča.

Liga NHL, 17. april:

Liga NHL, 1. krog končnice:



Vzhod

Boston Bruins - Florida Panthers

Toronto Maple Leafs - Tampa Bay Lightning

Carolina Hurricanes - New York Islanders

New Jersey Devils - New York Rangers



Zahod

Vegas Golden Knights - Winnipeg Jets

Edmonton Oilers - Los Angeles Kings

Colorado Avalanche - Seattle Kraken

Dallas Stars - Minnesota Wild