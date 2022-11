Kralji še naprej blestijo, Kopitar zaploskal podvigu soigralca #video

Los Angeles Kings so v severnoameriški hokejski ligi NHL v Edmontonu Oilers premagali s 3:1. Slovenski kapetan zmagovitih gostov Anže Kopitar ob štirih strelih ni dosegel točke, igral je dobrih 21 minut. Vse zadetke za Los Angeles, ki je na zadnjih šestih tekmah zmagal kar petkrat, je dosegel Trevor Moore in se s tem podpisal pod prvi hat-trick v ligi NHL, Viktor Arvidsson pa je prispeval tri podaje.

Hokejisti Los Angelesa so se maščevali Edmontonu za izpad v zadnji končnici lige NHL, ko so zapravili vodstvo s 3:2 v zmagah. Srečanje v Edmontonu je odločil Trevor Moore, ki je prvič v NHL dosegel tri gole na eni tekmi, zadnjič je zadel na začetku zadnje minute ob igralcu manj na ledu, ko so tekmeci v lovu na izenačenje z ledu poslali vratarja, a jim številčna prednost v napadu ni pomagala.

Pri vseh treh uspešno izpeljanih napadih gostov je kot podajalec sodeloval Viktor Arvidsson. Vratarja Cala Petersena, ki je vpisal 22 obramb, je premagal le Zach Hyman. Nemec Leon Draisaitl je tako končal niz 11 tekem, ko je dosegel najmanj točko za Edmonton, pri številki deset pa se je v kanadski zasedbi zaustavil Connor McDavid. Zadnji je prvi napadalec lige z 32 točkami, s štirimi manj je drugi Draisaitl.

Moore je Los Angeles na prvi tekmi proti Edmontonu po izpadu v medsebojnem dvoboju v prvem krogu končnice prejšnje sezone v vodstvo popeljal v peti minuti. Hyman je izenačil v 13. minuti drugega dela, Moore pa je bil drugič uspešen slabe tri minute pred koncem druge tretjine.

Vrhunci srečanja v Edmontonu:

Na preostalih dveh tekmah večera so Ottawa Senators v derbiju začelja vzhoda s 4:1 doma premagali Buffalo Sabres, v Chicagu pa so v partiji dveh slabših ekip zahodnega dela lige domače Blackhawks s 5:2 ugnali igralci St. Louis Blues. Za zadnjima moštvoma je v centralni skupini le Arizona.

Za četrto zaporedno zmago St. Louisa so po gol in podajo zabeležili Ryan O'Reilly, Jordan Kyrou in Ivan Barbašev, vratar Jordan Binnington je zaustavil 25 strelov domačih, za katere je oba gola zabil Andreas Athanasiou. Švedski vratar Anton Forsberg je bil z 29 obrambami ključni mož za zmago Ottawe, ki je Buffalu prizadejala sedmi zaporedni poraz v sezoni.

Ekipa iz mesta angelov je s 23 točkami druga na zahodnem delu in v pacifiški skupini, vodi Vegas s tremi točkami več. Omenjeni ekipi sta skupno v ligi na tretjem in četrtem mestu, pred njima sta vodilni moštvi zahodnega dela, prva ekipa atlantske skupine Boston (28 točk) in New Jersey, ki ima na čelu metropolitanske skupine 26 točk.

Liga NHL, 16. november: Edmonton Oilers : Los Angeles Kings 1:3

Hyman 33.; Moore 5., 38., 60.

Anže Kopitar (Los Angeles) je na ledu prebil 21 minut in štirikrat streljal na gol.



Ottawa Senators : Buffalo Sabres 4:1

Chicago Blackhawks : St. Louis Blues 2:5

Lestvica:

