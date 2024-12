Washington zmaguje tudi brez Ovečkina, a zdaj bo težje

Washington Capitals so že skoraj mesec dni brez Aleksa Ovečkina, a še naprej igrajo dobro in uspešno. Na zadnjih desetih tekmah so zmagali kar osemkrat in so po 29 odigranih tekmah z 21 zmagami na prvem mestu vzhodne konference. Naslednja naloga ni lahka, saj gostujejo pri Dallas Stars, ki imajo 18 zmag. To sezono sta se ekipi že pomerili, z dvema goloma je v korist Washingtona dvoboj odločil Tom Wilson (3:2).

Anže Kopitar s svojimi Los Angeles Kings naslednjo tekmo, 31. v sezoni, igra v noči na sredo, ko gostujejo pri Pittsburgh Penguins.

Liga NHL, 16. december:

Lestvica: